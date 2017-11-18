西藏連40起餘震！橋梁、道路坍方堵塞 3名傷者獲救

西藏連續出現40起餘震，造成部分路段坍方。（圖取自解放軍報）

2017-11-18 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國西藏林芝市今（18）日上午6點34分發生規模6.9地震，震源深度10公里，至今已出現過40起餘震，此處位於拉薩東方約500公里、海拔3100公尺，人口約2萬人。現場傳出建築物損壞與停電災況，但由於人口稀少因此傷亡情況不嚴重，目前發現3名傷者。

綜合媒體報導，主震之後至今已接連出現40起餘震，造成當地建築物損壞與區域性停電，但由於人口稀少，並未傳出重大傷亡事件。目前救援隊已經到達震央位置的村落展開搜救，並在直白村及周邊地區發現3名傷者，另外，林芝米林縣崗嘎大橋附近發生坍方，落石堵住道路，當地的邊防官兵也已經出動，目前正在疏散民眾。

武警交通部隊作戰指揮中心參謀長高強指出，川藏線通麥鎮到林芝市區局部路段發生小型坍方，路面上有散落滾石造成道路阻塞，且現場餘震、落石不斷，目前有20兵力和5台裝載機正在搶通道路，至今已清理30多處的落石和塌方點，搶通30多公里。

軍警已出動大型機具搶通道路。（圖取自解放軍報）