美護家反墮胎議員 竟與男子玩辦公室性愛

2017-11-18 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國反同性戀的保守州議員，在被發現曾在自己的州辦公室與一名男子發生性行為後，於本週二辭職。

據外電報導，美國俄亥俄州，共和黨州議會議員韋斯‧古德曼（Wes Goodman）在被踢爆曾在辦公室裡，與非州辦公室雇員的男性發生性關係後，以「不當行為」為由，於本週二辭去州議員職務。

古德曼在聲明中表示自己的行為有愧於身份，「我的行動和選擇，使我無法以符合公共精神的理想，為我的選民和我們的國家服務」。古德曼也說，「對於那些對我失望的人，我感到抱歉。我現在正要進入人生的下一階段，我誠懇地要求保有我自己、家人和朋友的隱私」。

俄亥俄州眾議院議長，共和黨人羅森伯格（Cliff Rosenberger）則表示，「辭職是對古德曼、他的家庭，和他的州議員身份而言最恰當的行動」。

據報，古德曼為推動「家庭價值觀」、宣揚「男女自然婚姻」的右派共和黨議員。他的推特自介欄標明自己為基督徒、美國人、保守共和黨人，和一位丈夫，其妻為名為「生命前行」（March for Life）的反墮胎組織副主任。古德曼的個人網站上曾寫到，「俄亥俄州引以為傲的歷史，和俄亥俄州未來偉大的關鍵，是健康、充滿活力、蓬勃發展，以價值觀為導向的家庭」。古德曼的推特和個人網站現已關閉。