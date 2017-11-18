參加北約軍演驚見自己是假想敵 土耳其總統震怒

北約軍演將土耳其現任總統艾多根和國父凱末爾當成假想敵，讓艾多根相當生氣。圖為艾多根站在自己的巨幅照片（右），以及土耳其國父凱末爾（中）的照片前發表演講。（法新社）

2017-11-18 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan），在前往挪威參加北約軍演時，在資料中驚見自己和土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）的照片與名字，都出現在假想敵圖表上，氣得中止行程，並撤回參加演習的40名士兵。

據《衛報》報導，艾多根回國後痛批，「怎麼會有這樣的部隊、怎麼會有這樣的聯盟？」目前查出該假想敵圖表，是由挪威民間的承包商所製作，並非出自北約員工之手。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則出面致歉，強調這完全是個人行為，並不代表北約的立場。

史托騰柏格指出，犯錯的人士已經從軍演中移除，並且接受調查，而土耳其是一個有價值的北約盟友，對聯合安全做出了重要貢獻。史托騰柏格說，在與土耳其國防部長溝通後，相信這起事件不會造成長期的問題。挪威國防部長巴克詹森（Frank Bakke-Jensen）也對此事道歉，並澄清這並非是挪威的立場。

事實上，挪威和土耳其曾在今年3月發生過糾紛，當時有5名土耳其官員滯留挪威並取得政治庇護，因為他們害怕土耳其2016年政變失敗後，一旦回國就會被捕或遭受酷刑，土耳其人則對於挪威提供庇護相當憤怒。