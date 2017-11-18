美國民主黨州長候選人：我和50多名女子有過親密關係

美國俄亥俄州最高法院法官、民主黨州長候選人歐尼爾（Bill O'Neill），宣稱自己曾和50多名女性有過親密關係。（圖擷自Bill O'Neill臉書）

2017-11-18 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州最高法院法官、民主黨州長候選人歐尼爾（Bill O'Neill），最近看到民主黨參議員弗蘭肯（Al Franken）對女性襲胸的消息有感而發，宣稱自己曾和50多名女性有過親密關係，辛辣的發言震驚政界和選民。

據《BBC》報導，歐尼爾在臉書發文表示，他相信現在是代表所有異性戀男性說話的時候了，並自承在過去的50年中，曾和大約50個非常有吸引力的女性發生了親密行為。歐尼爾還描述他和美麗秘書的一段過往，他們到她父母倉庫的草棚上激烈做愛。

歐尼爾發文之後接受採訪，確認這篇文章的確是他寫的，他還加碼透露，「50」這個數字可能不是正確的，因為他沒有仔細計算。歐尼爾已於10月下旬啟動競選州長的活動，其政見包括太陽能稅收獎勵、大麻合法化和推廣心理治療。

歐尼爾的言論引起劇烈反應，一名女性留言怒斥「你是垃圾！」但有一名男子則表態支持，直呼「你贏得我的選票」。俄亥俄州最高法院首席大法官奧康娜（Maureen O'Connor），在一份聲明中譴責歐尼爾。她指出，沒有任何言語可以傳達她的震驚，歐尼爾這種對女性的嚴重不敬，撼動了公眾對司法的信心。

民主黨辛辛那提市議員塞爾巴赫（Chris Seelbach），在推特發文痛批，強調歐尼爾不僅失去了他的支持，也失去了他的尊重。歐尼爾對這些反應則毫不在乎，要批評者放輕鬆一點。