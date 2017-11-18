嚇到往外逃！西藏6.9強震 房屋受創、部分地區停電

中國西藏林芝市今（18）日上午6點34分發生規模6.9地震，造成部分地區短暫停電，許多人被嚇到逃到屋外。（圖翻攝自NHK新聞）

2017-11-18 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國西藏林芝市今（18）日上午6點34分發生規模6.9地震，震源深度10公里，此處位於拉薩東方約500公里、海拔3100公尺，人口約2萬人。而目前當地傳出不少建築物損害災情，但未有傷亡報告。

據《央視網》報導，目前當地未有傷亡傳出，但傳出不少建築物損害災情。如巴宜區的魯朗鎮有部分房屋的屋頂塌落，扎西崗村、羅布村穿出有房屋被震裂，拉月村全面大停電。

魯朗鎮扎西崗村黨支部書記巴桑次仁也表示，地震強大到令人站不穩，第一次經歷這麼強的地震；中國國家電網西藏電力有限公司指出，已經啟動地震應急響應機制，至今日早上8點，西藏電網及林芝電網運行正常。

報導指出，林芝市委、市政府已啟動地震應急預案，將在各地進行詳細查訪，掌握現場情況，而西藏自治區地震局、中國地震局、中國地震臺網中心正以視訊針對災情進行研議，地震應急現場工作隊正趕往地震災區。

據《NHK》報導，一名居住於震源10公里外、經營旅館的男性接受電話訪問時表示，當時晃得很厲害，旅館內約20名房客都嚇得立刻逃到外面避難，雖然沒有人受傷，但是村裡有些建築物的土牆出現裂痕，還有牛舍倒塌。

而另一名距離震源50公里、旅館的女性職員則說，地震大概持續了約1分鐘，有時晃得特別厲害，正當覺得快結束時又繼續搖晃，接著持續輕微的餘震，目前當地沒聽說有人受傷或有建築物損害。