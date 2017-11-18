挪威酒駕依身價罰款！ 妙齡女富豪要繳台幣91萬

挪威最有錢的女人、22歲的安德烈森（Katharina Andresen）日前因酒駕被逮捕，最近被法院罰款25萬挪威克朗（約新台幣91萬元）。（圖擷取自Instagram）

2017-11-18 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕挪威是歐洲取締酒駕最嚴格的國家，而且酒駕的罰款是以酒駕者的身價為標準計算。挪威最有錢的女人、22歲的安德烈森（Katharina Andresen）日前因酒駕被逮捕，最近被法院罰款25萬挪威克朗（約新台幣91萬元）。

綜合媒體報導，今年春天，安德烈森駕駛她的奧迪汽車時，被發現酒精含量超過挪威所規定的3倍，酒測值高達0.06。挪威的合法酒測值為0.02，是歐洲最嚴格的合法酒測值標準，高於其他歐洲國家的合法酒測值0.04到0.05之間。

根據挪威的酒駕罰款標準，以安德烈森身價約新台幣300億元的標準來看，原本應該要被罰約新台幣1.4億，但法院考量她仍是學生、沒有固定收入，而且尚未取得所持有公司股份的派發股息，最後判罰她約新台幣91萬元、18天緩刑、吊銷駕照13個月。

2007年，安德烈森的父親約翰安德烈森（Johan Henrik Andresen）給她家族所擁有的投資公司42%的股份，富比士宣布她是世界上第二年輕的富豪。