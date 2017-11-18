緬甸殺兒、輪姦、燒活人 羅興亞婦女：如果我死了有多好

面對緬甸軍方的掃蕩與暴行，有超過61萬5000名羅興亞人逃離家園，圖為羅興亞難民受傷狀況。（路透）

2017-11-18 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕「如果我也死了，那也是好事...」羅興亞25歲婦女Rashida Begum回憶著緬甸軍隊對她們的暴行，殺兒、輪姦、燒活人。Begum痛苦地說，如果她死了，就不必記得這些東西。

據《CNN》報導，Begum指出，當時緬甸軍人在挖亂葬崗，她們這邊則是5名帶著小孩的婦女，緊接著軍人抓住她們並拖進房子，Begum抱在懷中的嬰兒被搶走，她眼睜睜看著軍人殺死小兒子。Begum尖叫痛哭，但軍人對此毫無反應。

Begum說，軍人開始撕掉她的衣服，並強姦她和另外4名婦女，等到她們被凌辱到失去知覺後，軍人才離開房間，但臨走前放了一把火。Begum透露，當時她以為自己死掉了，但皮膚感覺到燃燒的痛楚，才會突然驚醒，並赤裸地跑出火場。

但Begum沉痛地表示，她希望自己沒有活下來，因為她的父母也被殺害了，很多人都被殺死了，講到這裡，Begum臉上流著兩行無聲的淚水。

事實上，Begum的故事並不罕見。有超過61萬5000名羅興亞人逃離緬甸，但有數不清的婦女被緬甸政府軍強暴。緬甸軍方則否認實施暴行，聲稱是對武裝分子的襲擊作出反應。聯合國則把緬甸的局勢描述為「種族清洗」，一些聯合國觀察員也指責，緬甸軍隊指揮了對羅興亞的種族滅絕行為。