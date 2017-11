走投無路！伊拉克奪回IS最後據點 聖戰士流落荒漠...

2017-11-18 11:21

〔即時新聞/綜合報導〕伊拉克軍於昨17日宣布,已經順利攻下原被激進組織「伊斯蘭國」(IS)佔領的城鎮拉瓦,這代表IS失去了在伊拉克的最後一個據點,面臨全面潰敗的命運。

綜合外媒報導,伊拉克軍17日清晨於靠近敘利亞邊界、安巴爾省的拉瓦進行作戰,伊拉克軍在短時間內就成功奪回。而與伊拉克軍方交戰後潰敗的IS聖戰士,一部份逃往敘利亞與伊拉克國境之間的沙漠地帶中。伊拉克軍未來將會掃蕩這塊沙漠地帶。

而美國總統全球打擊ISIS聯盟特使布雷特.H.穆格克(Brett McGurk)也在推特上表示:「伊拉克軍在聯軍的支援下解放了安巴爾省的拉瓦,這是IS在伊拉克的最後一個人口稠密地區,假冒哈里發的日子即將結束。」

但IS也未放棄抵抗,敘利亞軍於本月9日搶回遭IS佔領的城市阿布凱馬勒,而IS暫時撤退重整軍勢,隨即再次反攻,並成功再度奪回一部份的城市。外界認為IS會在伊拉克與敘利亞間的沙漠地帶移動,並再次發動奇襲。

