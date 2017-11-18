走投無路！伊拉克奪回IS最後據點 聖戰士流落荒漠...

伊拉克順利奪回拉瓦，IS聖戰士逃往敘利亞與伊拉克之間的沙漠地帶。（美聯社）

2017-11-18 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克軍於昨17日宣布，已經順利攻下原被激進組織「伊斯蘭國」（IS）佔領的城鎮拉瓦，這代表IS失去了在伊拉克的最後一個據點，面臨全面潰敗的命運。

綜合外媒報導，伊拉克軍17日清晨於靠近敘利亞邊界、安巴爾省的拉瓦進行作戰，伊拉克軍在短時間內就成功奪回。而與伊拉克軍方交戰後潰敗的IS聖戰士，一部份逃往敘利亞與伊拉克國境之間的沙漠地帶中。伊拉克軍未來將會掃蕩這塊沙漠地帶。

而美國總統全球打擊ISIS聯盟特使布雷特．H．穆格克（Brett McGurk）也在推特上表示：「伊拉克軍在聯軍的支援下解放了安巴爾省的拉瓦，這是IS在伊拉克的最後一個人口稠密地區，假冒哈里發的日子即將結束。」

但IS也未放棄抵抗，敘利亞軍於本月9日搶回遭IS佔領的城市阿布凱馬勒，而IS暫時撤退重整軍勢，隨即再次反攻，並成功再度奪回一部份的城市。外界認為IS會在伊拉克與敘利亞間的沙漠地帶移動，並再次發動奇襲。