與上萬蜜蜂合影的準媽媽被蜂螫 預產期6天前胎死腹中

2017-11-18 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州一名準媽媽穆勒（Emily Mueller），今年8月時，挺著孕肚與上萬隻蜜蜂合影，還被螫了3次，當下並無異狀，未料近日卻傳出，穆勒的寶寶，已於預產期6天前不幸胎死腹中，讓夫妻倆十分痛心。消息傳出後，有人懷疑與蜂螫脫不了干係，但穆勒否認。

《紐約郵報》報導，33歲的穆勒表示，自從收到父親贈予的蜂巢後，就愛上了蜜蜂，並與老公一起從事養蜂業，直言蜜蜂對她來說，存有特殊情感與意義，因此今年8月，她決定進行外拍活動，讓2萬隻蜜蜂「蓋住」隆起的孕肚，留念之餘，也讓腹中男胎艾默生（Emersyn）了解，自家媽媽對蜜蜂的熱愛。

然而，令人難過的是，就在預產期前6天，穆勒察覺不對勁，寶寶竟沒在動，宮縮方式也與平時不同，她安慰自己，小寶貝只是在睡覺，但內心仍惶惑不安，連忙赴醫就診，經過漫長檢查與等待，才從醫師口中得知，艾默生已經死亡的事實，夫妻倆頓時崩潰痛哭，「我的孩子死了，再也無法與爸媽回家，這個原本像是彩虹般，替家中增添色彩的小子，他的逝去，轉瞬間將我們捲入暗無天日的風暴中」。

報導指出，寶寶胎死腹中的消息曝光後，有人質疑，這與8月合影蜜蜂一定有關，但穆勒駁斥，澄清拍攝期間，雖被蜜蜂輕螫3次，但傷口都不在肚皮，且家族成員向來有血栓塞的問題，可能這才是主因，期盼醫院能盡快查明釐清艾默生的確切死因。