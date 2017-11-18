性騷擾風波繼續燒 美TED大會也中槍

2017-11-18 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕延燒美國好萊塢娛樂圈和政壇的性騷擾風波，也影響到以舉辦知識性演說活動知名的TED大會。該大會被參與者指控，曾在活動期間遭受性騷擾。

據《華盛頓郵報》報導，TED機構的所有者克里斯·安德森（Chris Anderson）和其他高級職員在2017年，持續收到女性指責，該機構舉辦的會議環境對女性不安全。據報，至少有5人，包括先前的TED主要演講人告知TED官方，他們在今年4月份於溫哥華舉行的TED talk旗艦會議期間，遭到騷擾或不當的肢體接觸。

遭批露其對女性不友善的會議環境後，TED承認「我們確實從TED2017年大會上的幾位女性聽眾得知有性騷擾事件。經調查後，我們立即取消兩位男性參與者的邀請，他們未來也被拒絕參與活動」。

TED另回應：「創造安全和友善的環境是我們成功舉辦會議的關鍵，我們不會容忍任何形式的騷擾。我們一得知2017年的會議上聽到有騷擾問題，便立即行動處理個別的指控案件，並與專家合作提升我們的行為準則」。

但TED的總法律顧問尼沙特·魯特（Nishat Ruiter），曾至電TED的高級職員表示，她也曾在會議中被「不適當的觸摸，但她沒追究」，並補充她不認為TED有認真處理會議環境中的性騷擾問題。

除了會議，TED機構過去另有員工受高級職員騷擾的案例。一位職員曾在2014年批露，他遭到TED的合夥主任性騷擾，並最終離開該TED。TED對此則回應，「這是一樁不幸事件，但已做了妥善處理」。

TED（Technology, Entertainment, Design）為美國一家私有非營利機構，該機構以TED大會聞名，大會集結眾多科學、設計、文學、音樂等領域的傑出人物，分享他們在技術、社會、人文方面的知識。