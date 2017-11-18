遲到一世紀的葬禮 一戰士兵終於安息

法國小鎮舉辦遲到一個世紀的葬禮，讓兩名一戰時前來法國作戰的印度士兵安息。（法新社）

2017-11-18 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國拉旺蒂（Laventie）小鎮，最近舉辦了一場遲到100多年的葬禮。棺木裡的遺骸，是去年在法國北部發現，後來證明這兩具遺骨是第一次世界大戰期間，在法國戰場上喪生的印度軍人。許多法國印度僑民都來到小鎮上悼念兩名士兵，他們在死去一個世紀之後，終於得到安息。

據《BBC》報導，前來追思的印度人來自法國各地，更有人專程從印度不遠千里而來。法國錫克教社區的民眾辛格（Ranjit Singh）指出，這場葬禮這對於印度僑民來說非常重要，讓他們與歷史聯繫起來。

辛格說，這提醒了他們，在一個世紀以前，有印度士兵從家鄉來到法國，而這些不僅僅是記載在書上的過往，這場葬禮讓他們可以感覺到、可以看到歷史。告別式上，一名印度教牧師在懸掛旗幟的棺木前祈禱，印度和法國的軍事人員相互表達敬重之意。

在第一次世界大戰期間，大約130萬名印度士兵被送往戰場，當中的7萬多人在法國北部等地區有戰死。從巴黎前來的古加（Nalinee Goojha），對犧牲的印度軍人相當感念，她不解為何一戰的印度士兵在過去被遺忘了，她感嘆「我住在法國，這些人為我們而戰，因為他們的付出，讓法國成為自由的國家。」

兩名印度士兵的身分，是從他們身上清晰可辨的「39」徽章才得以確認。他們屬於皇家加瓦爾第39步兵團，在一戰初期前往歐洲作戰。加瓦爾步兵團在印度獨立後，併入印度軍隊編制，法國為了這兩名士兵連繫了印度軍方。

印度加瓦爾步兵指揮官恰洛蒂（Brig Indrajit Chatterjee）收到消息後，從印度奔赴法國參加葬禮，並帶著軍中儀隊的兩名風笛手，為百年前的同胞送行。