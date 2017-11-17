醫生好心CPR救昏迷女 按斷12根肋骨反挨告

中國遼寧藥房一名孫姓醫生日前對失去呼吸心跳的齊姓女子施以心肺復甦術，雖救活對方卻造成她12根肋骨骨折，並遭一狀告上法院。（圖擷取自微博影片）

2017-11-17 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧藥房一名值班醫生日前對名失去呼吸心跳的女性施以心肺復甦術，雖救活對方卻造成她12根肋骨骨折，並遭一狀告上法院。

綜合外媒報導，事件發生在今年9月7日，齊姓女子因暈眩症狀而到燊（音同深）醫堂大藥房買藥、但藥房沒有她指定的藥品，對方遂給了另一片藥要她當場服下；齊女稱自己「吃了就感覺眼前發黑」，其後坐在椅子上失去知覺，她清醒時看到藥房的孫姓男子正在按壓其胸部急救，因自己無法言語而用手勢示意不用再按、對方卻沒有停止，事後她去醫院檢查發現有12根肋骨骨折。

齊女指控孫男給錯藥在先、搶救過程又害她肋骨骨折伴低鉀血症與右肺挫傷，且造成她經濟損失，憤而提告求償；被告的孫男則喊冤，表示女子突出現猝死症狀、他只是出於醫生本能急救並沒多想，無奈稱：「做好事為什麼還錯了？」

孫男表示當天過程皆有錄影可證；那時他先幫齊女量血壓、發現她血壓過高、遂給了一片硝酸甘油緩解病情，但之後血壓還沒量完，她就突然呼吸困難、之後倒下失去呼吸心跳，孫男馬上開始實施心肺復甦急救後約10分多鐘，救護車到來將患者接走。

孫姓男子是一名醫生，有行醫執照與「鄉村醫師證」，事發當天只是幫父親開的藥房頂個班；他無奈表示救人卻被告，但也對自己的作為毫不後悔。

此案件雙方各執一詞、警方也無法協調，最後齊姓女子向法院提出訴訟。對此中國網友意見兩極，有人同情「好人難當」、「心肺復甦若到位，本來就容易骨折」；也有人表示：「關鍵是為何暈倒？」、「如果是錯誤用藥導致昏厥，告他就無可厚非了囉！」