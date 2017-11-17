無腳「琪琪」成網紅治療犬 暖心笑容給人勇氣

琪琪與1名雙腿截肢的男孩粉絲的會面，他們度過美好的時光，引起外媒爭相報導。（圖擷自Chi Chi Rescue Dog）

2017-11-17 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕近日1名雙腿遭到截肢的男孩，與治療犬琪琪（Chi Chi）會面的暖心照片引起外媒爭相報導。琪琪年幼時遭到不人道對待，造成4肢壞死必須截肢，幸好經動保組織Beagle Freedom Project（簡稱BFP）協助，美國1名女子霍威爾（Elizabeth Howell）領養牠，並發現牠有種治癒人心的魔力，便將牠培育成有證照的治療犬，讓牠的暖心笑容給人勇氣。

綜合媒體報導，南韓販售食用狗肉合法，曾有1隻黃金獵犬琪琪，因年幼時在屠宰場遭到虐待，其4肢因被鐵絲綑綁，造成嚴重的細菌感染而壞死，導致琪琪被認為沒有食用價值，面臨被丟棄的命運。幸好經BFP動保組織的救援，截掉4肢壞死的部分，勉強保住生命。

隨後BFP動保組織在粉絲專頁貼出琪琪的影片，美國女子霍威爾表示，「牠在影片中一直搖著尾巴，像是在說：「我已經準備好，展開我的新生活。」，從那時開始牠就一直在我腦海裡，揮之不去了」。

2016年3月琪琪被送到美國的鳳凰城，成為霍威爾家族的成員，且他們為琪琪裝上1套紫色的義肢，讓牠能靈活的行動。領養琪琪後，霍威爾發現牠有種治癒人心的魔力，將牠送往狗狗學校學習，最後成功取得治療犬的證照。

如今琪琪成為狗界網紅，擁有自己的粉絲專頁，經常受到各界的邀約，昨日牠與1名男孩粉絲見面，男孩身上有多處嚴重燒傷，雙腿遭到截肢。男孩母親表示，見到琪琪截肢後勇於面對生活的逆境，會讓男孩長大後，得到迎接未來的勇氣。