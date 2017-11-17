《救世主》賣136億元 被爆不是達文西真跡

被譽為史上最昂貴藝術品，李奧納多．達文西畫作《救世主》在美國當地時間15日的一場拍賣會上以4億美元價格落槌。（路透）

2017-11-17 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為史上最昂貴藝術品，李奧納多．達文西畫作《救世主》在美國當地時間15日的一場拍賣會上以4億美元（約新台幣136億元）的天價落槌，但現在卻有多名專家指出，這幅畫根本不是出自達文西之手。

根據《每日郵報》報導，美國紐約佳士得拍賣會於本月15日，將起標價1億美元（約新台幣30億）的畫作《救世主》，以4億美元（約新台幣136億元）賣出，這幅畫據信為法國國王路易十二委託文藝復興三傑中的達文西，畫出左手拿著水晶球、右手舉起祝禱且身穿藍色長袍的耶穌。

缺乏記錄 證明達文西畫過《救世主》

早在2012年，紐約大都會藝術博物館專家巴恩巴克（Carmen Bambach）就指出，這幅畫很多地方看起來像是另一位義大利文藝復興時期畫家喬博塔費奧（Giovanni Antonio Boltraffio）所作，達文西本人可能只經手某些部分。

文藝復興時期繪畫專家查爾斯．霍普（Charles Hope）教授直言，「我不相信這是達文西的畫作，把它擺在達文西的真跡旁，程度很明顯有落差，認為它是達文西的畫作真的是相當荒謬」，霍普說，「我不會想把它掛在我的牆上」。

事實上，目前的確缺乏足以佐證達文西畫過這幅畫的當代證據，英國藝術觀察機構的藝術家邁克爾．戴利（Michael Daley）說，達文西相當著名，也有很多關於達文西所作所為的文獻紀錄，「但沒有任何記錄提到他畫過這幅畫」。

牛津學者 堅稱《救世主》出自達文西之手

佳士得拍賣會中的專家始終相信這幅畫是達文西真跡，牛津大學藝術史榮譽教授馬丁·肯普（Martin Kemp）宣稱，「許多研究達文西的學者，都接受『這幅畫是出自達文西之手』的事實」，肯普認為能夠從《救世主》中看出達文西超凡入聖的存在。

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