獅子後換大象 川普政策稱「狩獵品解禁助保育」遭猛批

川普新政策准許讓於非洲國家境內獵殺的大象做為戰利品帶回美國，當局甚稱此舉「有助於大象保育」。（資料照，路透）

2017-11-17 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府星期三（15）又扭轉了一項歐巴馬時期的法令，准許讓於非洲國家辛巴威（Zimbabwe）與尚比亞（Zambia）境內合法獵殺的大象做為戰利品帶入美國境內，當局甚宣稱此舉「有助於非洲大象保育」；引來動保團體的強烈抨擊。

綜合外媒報導，非洲大象在「瀕臨滅絕物種法」（Endangered Species Act）名單中被視為「受威脅對象」，但美國魚類及野生動物管理局（Fish and Wildlife Service）卻發表聲明稱，「合法且管理良好的狩獵活動經營，其收入將反過來成為當地人保育動物的誘因、更變相提供了保育經費；這可說是有助於某些物種的永續保育。」新政策將適用於在2016年1月至2018年底遭獵殺的非洲大象遺骸，包括象皮與十分值錢的象牙在內。

支持狩獵的團體對解禁表示讚許、保育人士與環保團體則質疑「狩獵能幫助保育」一說；美國人道協會（Humane Society）執行長帕歇爾（Wayne Pacelle）抨擊，合法狩獵是辛巴威設立的一種邪惡謀財方式，美國此舉更會對世界傳達錯誤訊息，好似貧窮的非洲人不能殺大象、出售其身體部位來謀生，有錢的美國人卻可為了打獵的雅興與戰利品來殘害野生動物；美聯社指出，旅遊業者已推出為期兩週的「非洲獵象之旅」，每人收費超過5萬美元（約150萬元台幣），還不包括飛機票。

據尚比亞最新普查指出，該國境內的大象數量已由1972年的20萬隻狂跌至去年的2萬1千多隻；而上個月，美國動管局也曾放寬類似禁令，讓獵人得以從這兩國進口「獅子戰利品」，同樣宣稱狩獵活動對獅子的存活有「正面影響」。

值得一提的是，美國總統川普（Donald Trump）的長子及次子都是狩獵愛好者，長子小唐納2011在辛巴威手持獵刀與大象斷尾的照片，曾引發動保人士廣泛怒火。