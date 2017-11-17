印度「廁所商機」 美媒：上看1兆8000億

印度公共設施及家用廁所不普及。（法新社）

2017-11-17 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕印度為解決衛生環境問題，曾於2014年發起「清潔印度」（Clean India）的計畫，其中1項是2019年前解決露天排便的陋習，而印度政府目前建造家用廁所及公共衛生設施的計畫，僅完成目標的1/4。據美媒指出，印度的衛生設施的不足，帶來龐大的「廁所商機」，廁所經濟的規模將在2021年上看620億美元（約1兆8639億新台幣）。

據美國媒體《石英》（Quartz）報導，印度政府為在2019年前解決露天排便的陋習，他們於2014年發起「清潔印度」的計畫。至今已3年過去，印度的公共衛生設施仍需加強。據國際慈善機構「水援助組織」（WaterAid）2017年的研究報告指出，印度是全球裡衛生設施建設最差的國家，甚至讓許多女學生因學校沒有廁所而輟學。

印度總理莫迪（Narendra Modi）政府曾承諾在2016年3月前，建造250萬個家用廁所及10萬個公共衛生設施的任務，目前僅完成1/4的目標。印度可以使用的廁所，常常因髒亂成為病菌的溫床，導致印度每10個死亡人口中有1個死於衛生條件過差。

報導提到，印度糟糕的衛生環境為TBC（Toilet Board Coalition）帶來龐大的商機，市場價值在2021年可能達到620億美元。從廁所建造的配件、排放物處理，及廁所的異味等，都將成為這「廁所經濟」的一環。

TBC（Toilet Board Coalition）成立於2014年，是1間由企業、社會投資者、衛生專家和非營利組織組成的全球組織。該組織的願景是在2030年前根除露天排便的陋習。