一地兩檢明簽署合作安排 香港議員批：比黑箱更黑箱

2017-11-17 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會本週三通過「一地兩檢」無約束力議案，港府今下午正式宣佈，香港特首林鄭月娥明日中午將與廣東省省長簽署合作安排，之後再由港府提請中國人大通過批准，由於「一地兩檢」的條文內容據傳將不會公開，有立法會議員質疑「一地兩檢」的法律基礎，並批評做法「比黑箱更黑箱」

香港政府行政會議於今年7月間拍板定案，中國「廣深港高速鐵路」香港西九龍總站將實施「一地兩檢」，中方司法人員可依中國法律審查跨境旅客，並擁有刑事執法權；至於「中國口岸區」則不受香港司法管轄，將全面實施中國法律。泛民主派陣營批評此方案違反基本法賦予港府的出入境控制權，林鄭月娥則聲稱符合香港基本法。

由香港政府提出的廣深港高鐵西九龍站實施一地兩檢的無法律約束力議案，本週三於立法會表決通過，民主派批評政府在沒有進行公眾諮詢下強行通過議案，律政司司長袁國強表示，不會就高鐵「一地兩檢」進行公眾諮詢，並稱透過在立法會提出動議，已是有效尊重民意的諮詢方式，即使沒做公眾諮詢，也不代表政府漠視民意。

而根據高鐵一地兩檢的「三步走」程序，在立法會通過無約束力議案後，首步將由內地政府與香港特區政府達成《合作安排》，第二步則是呈請中國全國人民代表大會作批准確認，第三步最後程序則由立法會通過法案。

港府今天下午也正式宣佈，林鄭月娥明將與廣東省省長馬興瑞簽署合作安排，正式啟動「三步走」的立法程序，由於外界對條文內容目前仍毫不知情，據傳有關協議的條文，也不會在簽署後公開，因此公民黨立法會議員陳淑莊質疑，「一地兩檢」的法律基礎仍存疑，顯然違反《基本法》，並批評政府做法「比黑箱更黑箱」，要求政府在簽訂合作安排前應公開有關文件。民主派會議召集人莫乃光亦批評政府黑箱行業，應受譴責。