身體狀況每況愈下 達賴出訪任命特使代理

西藏精神領袖達賴喇嘛疑因近來身體狀況不適，任命特使代理自己出訪。（歐新社）

2017-11-17 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛日前表示，他已無限期任命特使代表他出席國際活動或演講，原因是自己的身體「感到越來越疲憊」，不過也有學者認為，這極有可能是達賴喇嘛在向中國釋放願意談話的訊息。

根據《美國之音》報導，達賴喇嘛表示，由於他現在無法堅持定期出訪，藏人行政中央現任司政、藏人流亡政府的總理洛桑桑蓋（Lobsang Sangay），以及佛學大師、前流亡政府總理桑東仁波切將出任他的官方特使。達賴強調，他完全信任這兩人能夠勝任這項任務。

外界認為之所以會有這樣的安排，主因和達賴喇嘛的健康狀況有關，他於上週在印度達蘭薩拉與華盛頓美國和平研究所組織的國際青年領袖代表團成員見面，這次的會晤有影音錄影，其中達賴就曾告訴代表團：「我82歲了，而自從去年以來，我身體的疲勞感大大增加了。」

雖然華盛頓西藏辦公室代表邊巴次仁淡化了這個發表的重要性，但哥倫比亞大學現代西藏研究項目主任羅伯特．巴奈特（Robert Barnett）則指出，這一舉動目的是在中共第19 次全國代表大後向北京發出訊號，表示越來越願意考慮恢復雙方會談，他說：「中共統戰部常務副部長張裔炯鐵定很高興，因為他曾在19大期間告訴記者，不會沒有理由去接待達賴喇嘛。」