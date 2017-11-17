心在祖國！北韓漁船遇難被日本救 獲救船員：我想回家

三名遇難的北韓船員被日本所救，選擇返回北韓。（圖翻攝自TBS NEWS）

2017-11-17 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕近期有北韓士兵不畏子彈，拚命逃至南韓投奔自由，但也有人海外遇難獲救後只想回國。一艘載有15人的北韓漁船15日於日本石川縣能登半島附近的海域翻覆，日本海上保安廳救起3人，並於今（17）日發現另外3具遺體，剩餘9人仍下落不明。而獲救的3名北韓籍船員表示想要回家，日本政府表示，將依照其意願協助3人返回北韓。

綜合外媒報導，日本海上保安本部第9管區指出，日本自衛隊戰機15日下午在日本海上空巡邏時發現船隻遇難，北韓籍的小型木造漁船於能登半島西北方約370公里外沉沒，該處為日本經濟海域之外。海上保安本部前往現場，發現有3名船員緊緊攀附在船身上，立即進行救援。

報導指出，船上原有15名北韓籍船員，當局已經部署5艘巡邏船與1艘飛機，搜救剩餘未發現的遇難者。而日本官房長官菅義偉昨（16）日於記者會上指出，3名獲救的北韓船員表示「想要回家」，日本政府將依照意願，規劃這三人順利返回北韓。據《NHK》報導，今（17）日海上保安本部仔細地搜索遇難船隻，發現船內有3具遺體，外觀上並沒有明顯的外傷，目前推測死因為溺斃。

本報曾報導，金正恩於2014年下令「製造漁業大豐收」，讓漁民壓力大增，自2013年到今年5月，已有277艘載著「白骨」的漁船漂流到日本，每年約有60艘，這還不包括直接沉沒或無法統計者，這樣的現象，也被當地漁民稱為「白骨船」、「幽靈船」。

有脫北者指出，北韓東海沿岸因過度捕撈導致漁獲量大減，逼使漁民攜帶2至3天的糧食，搭乘簡易木船前往遠海，只要遇上強烈風浪或海流幾乎難逃一死。