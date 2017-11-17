拍賣人類只要幾百美元... CNN潛入調查後錄下驚人影片

利比亞境內疑似有人口拍賣會，以800美元（約新台幣2萬1000元）就能買到奴隸。（圖擷自YouTube）

2017-11-17 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕現實生活中還有拍賣人類的行為？《CNN》最近收到一段影片，當中揭露利比亞境內有人在販賣人口，只要幾百美元就可交易。《CNN》赴利比亞調查時，竟然在暗中錄到整個「人類拍賣會」的過程。

《CNN》一開始獲得的手機影片顯示，一名穿著白襯衫和運動褲的奈及利亞20餘歲男子，在拍賣師的叫賣聲中，以1200元利比亞第納爾被買家收購（約800美元、新台幣2萬1000元）。從拍賣師的稱呼中，可以知道該男子被稱為「適合農務的大男孩」。

《CNN》為了查驗這段影片的真實性，決定潛入利比亞一探究竟，在首都的黎波里（Tripoli）外面的一處房子設置隱藏式攝影機，緊接著他們目睹有10幾人參加了一場「人類拍賣會」。

穿著迷彩服的拍賣師在現場喊著「有人需要挖掘工嗎？這是一個挖掘工，一個強壯的男人，他會挖掘。」買家則以舉手競標，幾分鐘內就決定了這些挖掘工的新主人。拍賣結束後，《CNN》小組與被賣掉的兩個男人擦身而過，他們明顯心裡受到創傷，無法言語，並對其他人充滿著害怕與懷疑。

《CNN》將拍攝的影片交給利比亞政府，當局答應進行調查。的黎波里反非法移民局中尉哈山（Na​​ser Hazam）對CNN透露，儘管他沒有目睹奴隸拍賣，但他承認有組織的幫派，正在該國走私人口。

國際移民組織營運及緊急狀況主任阿布戴克（Mohammed Abdiker），在今年4月查訪利比亞後發表聲明，他透露當地情況很糟糕，販售移民的奴隸市場裡充斥一大堆暴行。

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