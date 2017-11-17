沙國肅貪抓王子 日媒：這叫「習近平式」權力鞏固法

日媒指出，沙國肅貪的方式與習近平發起的反貪腐鬥爭相當相似。（資料圖，路透）

2017-11-17 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯32歲的王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）4日領導成立反貪腐委員會，逮捕了11名沙國王子和多名現任、前任部長，甚至有王子因拒捕，在交火過程中遭槍擊而身亡，還有王子在這敏感時刻因直升機墜毀而身亡，引發外界政爭猜想。而日媒更評論，這可以稱為「習近平式」權力鞏固法。

據日媒《News Socra》報導，此次肅貪自沙國1932年建國以來前所未有，遭到逮捕的高層包括沙烏地阿拉伯國民警衛隊前司令、王子之一阿卜杜拉（Mutaib bin Abdullah），最富有的投資者塔拉勒王子（Alwaleed bin Talal），據沙國總檢察長總檢察長沙特．穆吉卜表示，至今共有201人因涉及侵占與貪汙被捕，而「這只是開始」。

報導指出，這次沙國肅貪行動的特別之處，是特地依法成立「反貪腐委員會」，並油王儲沙爾曼領導行動，在委員會成立之後幾小時就開始抓人，出其不備的行動讓所有被逮捕的王子與高層來不及逃亡或抵抗。事實上，中國國家主席習近平於2013年發動的「反腐敗鬥爭」就是這樣的手法，由其心腹王岐山擔任中央紀律檢查委員會書記，持續以反貪為名，不斷地逮捕許多高官。沙國如今的作法，可說是「習近平式」權力鞏固法。

而另一個相似的地方，則是國民普遍相當支持政府作為，但反貪並非是平民或言論領袖反映給政府的民意，而是當權者利用民眾對於經濟狀況的不安，巧妙地操作人們對於貪腐的反感，以便成功推動計畫。如沙國最近開放女性開車上路，以及近期的反貪行動，許多民眾認為對經濟有所幫助，因此吸引不少支持。

至於為何沙國會出現這麼大的肅貪行動，報導指出，這可說是現任國王薩勒曼為了兒子沙爾曼繼位作準備，而允許沙爾曼主導反貪行動，將覬覦王位的敵對勢力剷除。但沙爾曼年紀尚輕又激進，若持續進行反貪行動逮捕王子，可能會破壞沙國在阿拉伯世界裡所受的敬重，沙國反貪行動除了造成石油油價波動，事實上還隱藏了其他不安定要素的導火線。