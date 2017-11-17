疑太陽花裝「冒犯中國」 凱蒂佩芮遭封殺缺席上海維密秀

2017-11-17 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國歌手凱蒂佩芮，原預定參加11月28日在中國上海舉行的維多利亞秘密時裝秀，但傳出因曾2015年來台表演時，穿著代表台灣太陽花學運的太陽花裝，而遭中國無限期封殺。

據外電報導，美國天后歌手凱蒂佩芮，原受邀參加11月28日在中國上海舉行的維多利亞秘密時裝秀表演，如今卻遭中國臨陣無限期封殺。有消息透露，原本凱蒂佩芮「已取得簽證，但遭中國取消」，消息指出「中國會檢查赴中表演的外國藝人是否在社群媒體或新聞中，有任何冒犯中國的言行。如魔力紅的成員因為曾在推特上祝達賴喇嘛生日快樂，他們（魔力紅）就被中國禁了好幾年」。中國政府可能考慮到，凱蒂佩芮2015年在台灣的首場演唱會上，穿著太陽花表演服，也在表演中身披台灣國旗，而無限期封殺凱蒂佩芮。太陽花則是台灣2014年「太陽花學運」的象徵標誌。

此次缺席維多利亞秘密時裝秀的表演者不只凱蒂佩芮，另有美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），哈蒂德被認為有歧視亞洲人瞇瞇眼的嫌疑而遭臨陣換角；巴西超模阿德瑞娜·利瑪（Adriana Lima）因為「外交問題」無法赴展，另外還有三位3位俄羅斯模特兒朱莉亞‧貝莉亞科娃（Julia Belyakova）、凱特‧葛麗歌莉娃（Kate Grigorieva）和伊琳娜‧莎莉波娃（Irina Sharipova）也被拒絕入境。

目前凱蒂佩芮的經紀人對此事件不發表評論，凱蒂佩芮的表演則由從英國偶像團體「1世代」單飛的成員哈利·斯泰爾斯（Harry Styles）取代。