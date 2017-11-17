遭機警小黃司機認出 夏威夷殺人魔逃亡3日被逮

曾犯下連續殺人案的精神病患齊藤在經過3日的逃亡後，在加州史塔克頓市遭逮捕。（美聯社）

2017-11-17 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕日前有媒體報導，美國夏威夷州檀香山一名曾犯下連續殺人案的精神病患從夏威夷州立醫院逃出，在經過3日的逃亡後，該名嫌犯已於當地時間15日遭警方逮捕。夏威夷州當局也承認醫院內部出現重大疏漏，目前已有7名醫院工作人員遭不支薪停職。

綜合外媒報導，59歲的齊藤（Randall Toshio Saito）曾於夏威夷犯下多起殺人案件，但他於週日從夏威夷州立醫院離開後卻再也沒有回來，而醫院竟在9小後才通報當局這則消息。

而這次之所以能順利逮回齊藤全歸功於一位機警的小黃司機，根據這位不願透露姓名的計程車司機表示，她於週二時在加州史塔克頓市一間旅館載到齊藤，當時齊藤一直試圖與她交談且行為舉止怪異，因當晚曾在新聞中看見齊藤的照片，她才驚覺自己載到一名殺人精神病患，在慶幸自己命大的同時，也趕緊將此事上報給公司。

這名司機在向公司調度員報告時指出，她認為齊藤會再叫車，而當地時間週三早上，齊藤果然再度打電話到計程車公司叫車並指定要同一名司機，但計程車公司果斷派出另一名司機並報警，當該名司機於一處加油站停車時，郡警趕到現場將齊藤逮捕。

針對這起事件，夏威夷州州長大衛井下（David Ige）召開記者會表示：「一個這麼危險的人逃出夏威夷州立醫院，而且在這麼長的一段時間內竟然都沒有人發覺，這讓我很憂心。」據了解，已有7名相關醫院的工作人員遭到不支薪停職，另外檢警也在調查醫院內部，是否有人協助齊藤逃走。