人類移居太空第一步！太空國家阿斯伽迪亞升空

太空國家「阿斯伽迪亞」（Asgardia）於12日正式升空，任何人只要註冊成功，即可以依據阿斯伽迪亞的憲法，把個人資料上傳到太空中。（圖取自Asgardia官方網站）

2017-11-17 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕在面臨人口不斷攀升，資源面臨匱乏的窘境下，人類移居太空一直常見於科幻題材，而如今人類踏出了第一步。太空國家「阿斯伽迪亞」（Asgardia）於12日正式升空，科學家們將固態硬碟丟到太空中，任何想成為「太空公民」的人，只要註冊成功後，即可以依據阿斯伽迪亞的憲法，把個人資料上傳到太空中。

綜合媒體報導，名為「天鵝座宇宙飛船」（Cygnus）的無人駕駛補給飛船於12日，從美國維吉尼亞州的NASA瓦羅普斯飛行研究所升空，上面搭載了多個名為「Asgardia-1」的立方衛星（cubesat），Asgardia-1只有牛奶盒大小，裡面安裝了500GB的固態硬碟（SSD），用來存放所有阿斯伽迪亞公民的資料。想要成為太空公民的人，只要於官方網站成功註冊，就可以依據該國的「憲法」，向衛星傳送個人資料，可以說是完美迴避地球法律約束的資料儲存空間。

本報曾報導，參與阿斯伽迪亞計畫的俄羅斯科學家伊戈爾．阿蘇爾貝里（Igor Ashurbeyli）表示，「這項任務的使命是提供一個『和平社會』，保護地球免受太空威脅，如太空中的小行星和人造碎片」、「我們想要給予每個人平等的機會去保護地球，我們真正的家不是我們出生的房子或城市，而是這顆地球，而我們想要保護它。」