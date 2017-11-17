南韓5.4地震陰霾 迄今75傷1789人撤離家園

南韓15日發生規模5.4地震，災後至今，受傷人數和流離失所的民眾不斷攀升，已知有75人受傷，1789人撤離家園。（歐新社）

2017-11-17 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕南韓於當地時間15日下午2時30分，於東南部都市浦項發生規模5.4地震，是該國有觀測紀錄以來第二大的強震。災後至今，受傷人數和流離失所的民眾不斷攀升，已知有75人受傷，1789人撤離家園。

據《韓聯社》報導，傷者中有12人還在醫院治療，其他人則已經出院返家。另外有超過1200項損失報告陸續傳來，大多數都是來自居民區。南韓國家氣象局指出，至今日上午9時為止，共發生了51次餘震。

地震影響了學校、文化遺址等公共設施共407個，這些建築物上紛紛出現了裂縫。韓國政府強調，救援物資正在運送到緊急避難所，並籌到了8億1400萬韓元（約新台幣2195萬元）的救濟資金。

南韓災害與安全管理中心表示，政府將儘早為受害者提供財政援助，幫助災民在災後重建或修繕房屋。根據這項措施，房屋全毀的災民將獲得900萬韓元（約新台幣24萬元）的救急款項，房屋部分被毀的災民則會拿到450萬韓元（約新台幣12萬元）。官員透露，當局還將為災民提供心理諮詢治療。