看正妹睡著 美參議員疑當場變奶襲哥

美國民主黨籍明尼蘇達州參議員弗蘭肯（Al Franken），遭指控在廣播節目女主人特維登（Leeann Tweeden）睡著時，偷摸她的胸部。（圖擷自《KABC電視台》）

2017-11-17 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍明尼蘇達州參議員弗蘭肯（Al Franken），被廣播節目女主人特維登（Leeann Tweeden）指控，2006年12月弗蘭肯到海外勞軍時，趁著她睡著時偷摸她的胸部，還在排戲時找機會強吻她。

據《BBC》報導，弗蘭肯已就襲奶一事道歉，但強調他原意是想要做出搞笑的場景。特維登則回憶，當時她和弗蘭肯要在科威特為海外美軍表演，在劇本內寫著弗蘭肯要親吻特維登，她認為自己可以在最後一刻轉頭或把手放在嘴巴上，來做出更搞笑的效果。

然而，弗蘭肯在排練劇本時，竟然把手放在特維登的頭上，用嘴唇緊緊貼著她的櫻桃小口，還把舌頭伸進去。特維登痛批，弗蘭肯在沒有得到她的同意前，就強行親吻她。特維登也透露，弗蘭肯的嘴唇又濕又黏，像是魚的嘴巴。

美國參議院民主黨領導人，迅速要求議會的紀律委員會調查弗蘭肯，共和黨參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell），也呼籲進行道德調查。