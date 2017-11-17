中國地溝油成柴油再利用 日本網友：可以再吃回去啊

上海將地溝油製成生物柴油，鼓勵公車與一般車輛使用。（資料圖，法新社）

2017-11-17 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕在中國，地溝油一直無法被徹底禁止，對人體傷害無法估計。為遏止歪風，上海副市長許昆林表示，目前上海已經完全實現廚餘廢棄油脂的回收，並將其生產成生物柴油，目前已在公車上使用，未來將加快推廣一般小客車使用生物柴油。

綜合外媒報導，許昆林表示，目前上海已經完全實現廚餘廢棄油脂的回收，並將其生產成生物柴油，目前已在公車上使用，至今為止4年內已經有104輛公車使用了569萬公升。另外，未來將加快推廣一般小客車使用生物柴油。目前上海奉賢和浦東有兩家加油站已經開始試加，10月30日至11月7日之間，已經有458輛車加了3萬多公升的生物柴油。對於未來生物柴油的推廣之路，許昆林十分樂觀。

而為使民眾長期使用生物柴油，許昆林表示上海市政府正在研擬相關機制，未來生物柴油將隨國際油價浮動，但會較為便宜，若企業出現虧損則會適當補貼，而當價格回穩時則停止補貼，估計年底前會公布機制內容。另外，也將制訂《上海市網路餐飲服務管理辦法》，以平台互通、數據共享、社會共治等方式加強對於網路食品的監控，並加強食品安全信用體系，建立完善食品安全「黑名單」制度。

但此新聞轉上日本討論區後，許多網友確認為放錯重點，網友認為：「即使如此也無法遏止餐廳繼續使用地溝油」、「其實這招倫敦很早以前就開始用了，雖然上海也跟進是很好，但很大的不同是，倫敦的做法是直接全面禁止地溝油以避免流通到食用油中。與其想想該怎麼處理地溝油，不如先改變文化」、「咦，為什麼不全部當成食用油再利用呢？」