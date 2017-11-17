阿公阿嬤帶孫 英研究：可能對小孩健康不利

英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）研究發現，小孩由阿公阿嬤、外公外婆等上一輩帶大，可能對兒童的健康有不利的影響。（美聯社）

2017-11-17 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國格拉斯哥大學（University of Glasgow），於《PLOS ONE》期刊發表的論文指出，小孩由阿公阿嬤、外公外婆等上一輩帶大，可能對兒童的健康有不利的影響。

據《BBC》報導，此論文分析了56項來自英國、美國、中國、日本等18個國家的研究數據，並以飲食和體重、運動、抽菸作為評估的重點。研究人員發現，老一輩很可能會放縱溺愛孫兒，並且過度餵食。另外，有些老一輩會在孫兒面前抽菸，或者疏忽了讓他們運動。

從飲食和體重來說，上一輩傾向於餵孫子高糖或高脂肪的食物，而小孩父母往往無法干預，因為他們依靠上一代來協助養育小孩。至於運動方面，小孩的活動能力，似乎和上一輩的體力息息相關，或者當地是否有適合的兒童活動空間。

這項研究指出，在小孩周遭抽菸的行為，已成為上一輩和小孩父母之間的衝突，首席研究員錢伯斯（Stephanie Chambers）指出，父母很難和上一代討論吸菸和過度餵養孫兒的問題。不過，在某些情況下，孫兒的出生會成為上一代戒菸和改掉壞習慣的催化劑。

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