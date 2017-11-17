「這是你的女兒嗎？」 傳老布希問完她爸爸直接伸狼爪

美國前總統老布希涉入性騷擾風暴，有女子透露，老布希在他的辦公室裡問她爸爸「這是你的女兒嗎？」接著就藉由合照的機會偷摸她的臀部。（美聯社）

2017-11-17 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統老布希涉入性騷擾風暴，繼先前6名受害者出面控訴，如今又有新的指控出現。一名不願透露姓名的女士指出，在1992年老布希任職總統期間，在他的辦公室裡問她爸爸「這是你的女兒嗎？」接著就藉由合照的機會偷摸她的臀部。

《CNN》採訪了該名受害者的前夫與摯友，她的好友透露，當女孩被老布希性騷後，一回家就跟她訴苦。好友說，當時老布希問女孩的父親，「那是你的女兒嗎？」或者「在你旁邊的是誰？」她的爸爸回應「對，這是我的女兒。」老布希聞言便邀少女一起合照。女子的前夫說，老布希在拍照時，手並不是放在女孩腰部上，而是放在她的屁股上。

老布希發言人麥格拉斯（Jim McGrath）對此不願發表評論。在這項性騷指控之前，美國女星希瑟林德（Heather Lind）也曾在10月出面揭露，老布希曾在幾年前藉由合照對她吃豆腐。影星葛蘿妮克（Jordana Grolnick）同樣在10月站出來踢爆，老布希於2016年到劇場後台和女孩合照時，摸了她身體一把。

此外，還有一名匿名的女士指出，她在2015年於休斯頓某場會議上遇到了老布希，他好幾次揉捏她的臀部。暢銷書作家克萊恩（Christina Baker Kline）也指控，2014年4月她碰到老布希時，慘遭狼爪襲臀。