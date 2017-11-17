耗資5億美元 華盛頓聖經博物館18日開幕

2017-11-17 02:12

〔中央社〕耗資5億美元、占地43萬平方英尺（4萬平方公尺）的聖經博物館，18日將在距離華盛頓美國國會大廈不遠處開幕。

法新社和路透社報導，博物館入場免費。參觀者會先通過一道37英尺（11.2公尺）高、銘刻著舊約聖經「創世記」（Genesis）前80行文字的黃銅大門。這80行文字出自15世紀印刷術發明後，第一本以活字板印刷的聖經原文。

這座距離國家廣場（National Mall）2個街區的博物館高8層樓，陳列著全球最大的「猶太妥拉經卷」（Torah）、打造聖經諾亞方舟故事（Noah's flood）場景，並重現耶穌時代中東村落景象。

博物館提供數位導覽和互動式展品，回答參觀者對聖經的疑問，屋頂花園還種植著聖經提及的植物。

這座博物館創建之初，從博物館地點到主要出資者－福音派億萬富翁葛林（Christian Steve Green），都飽受爭議。

美國最高法院2014年判決葛林旗下、總部位於阿拉巴馬州的工藝品零售連鎖商Hobby Lobby勝訴，因公司具有宗教背景而獲得豁免，可選擇退出歐巴馬健保強制涵蓋的避孕服務。Hobby Lobby自此引起關注。

就在幾個月前，這家公司因非法進口超過5500件文物，包括自伊拉克走私的楔形文字泥板，引發外界抨擊。

為免遭追究責任，Hobby Lobby同意放棄這些文物，並支付300萬美元和解金。

擔任博物館董事長的葛林堅稱，博物館目的只是「呈現事實」。

葛林在博物館開幕前的預展中說：「這只是以新聞角度呈現聖經。並非為了擁護我們的信仰。」

他表示：「我們邀請所有人接觸這部書，也歡迎所有前來讚頌聖經的人們。」