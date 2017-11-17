巴基斯坦空氣太毒 汙染致死比戰死多數萬

根據民間自發監督行動「巴基斯坦空氣品質」，拉合爾的汙染情況最嚴峻。（法新社）

2017-11-17 00:18

〔中央社〕數週來壟罩巴基斯坦若干地區的有毒霧霾，突顯巴國官方未積極應付嚴重汙染。巴國每年因汙染致死人數，比連年交戰喪生者多上數萬人。

法新社報導，近日在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）揮之不去的汙染空氣，終於被本週雨水驅散，讓附近的馬加拉山（Margalla Hills）景緻得以重現。

根據民間自發監督行動「巴基斯坦空氣品質」（PakistanAirQuality），拉合爾（Lahore）的汙染情況最嚴峻，當地細懸浮微粒（PM2.5）濃度自高峰期的逾千，降到昨天的159。細懸浮微粒可深入人體肺部。

這對巴基斯坦而言雖是改善，但汙染程度仍高，因為159的濃度，是世界衛生組織（WHO）安全上限的6倍。

巴基斯坦空氣品質推文表示：「問題是，我們可以稱（空氣品質）從#危險（#Hazardous）變成非常#不健康（#Unhealthy）為改善嗎？」

根據健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）的衡量標準，巴基斯坦每年有12萬5000人因汙染喪生，排名世界第3，僅次於中國和印度。

此數字遠遠超過這個因內戰而殘破不堪國家，多年與極端主義交戰的估計死亡人數6萬人。

健康計量評估研究中心由比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）創立。

反對派參議員芮曼（Sherry Rehman）本週於「論壇快報」（Express Tribune）寫道：「我不想淡化與極端主義好戰分子交戰的風險，但我們必須了解到，比起地面的武裝恐怖分子，巴國公民更易受到空氣中的疾病威脅。」

她說：「我們必須有所作為，我們必須馬上採取行動。」