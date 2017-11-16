港人治港？中國中央官員：北京與港府「共治」香港

李飛今日出席在香港回歸20週年研討會，場外有政治團體示威。（法新社）

2017-11-16 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大法律委員會副主任、香港基本法委員會主任李飛，今（16）日在香港演講時，強調北京中央的角色，他指出，中央政府將會與本地政權機關「一道共同對香港管治」，有些「重要事務」，要中央直接管理。

法國國際廣播電台（rfi）報導，李飛今日出席在香港回歸20週年研討會，講述在中國憲法和基本法下，香港所扮演的角色。報導指出，香港被中國列為特別行政區，但李飛演講中未提香港特別之處，而是突出中央權力，以及與香港的上下級關係。

李飛指出，香港是中國的一個地方行政區域，直轄於中央人民政府，中央對香港實行由上而下的「憲制性管治」，「對香港享有全面管治權」，但相較於其他自治區，中央授予香港更多本區事務管理權。

對於「港人治港」，李飛表示，香港享有高度自治權，但中央政府不是撒手不管，中央政府將會與本地政權機關一道共同「管治」香港，有些重要事務，要中央直接管理，更多的香港事務，會由中央授予香港管理。李飛強調，高度自治不包括自決、獨立權力。

香港時事評論員表示，北京加強收緊管治權的力度，明顯由之前的漸進式，變成習掌權之後的浮面式：李飛這種臣子宣讀皇帝意旨的單方面交流，必然會令港人不服，形成反彈，效果是適得其反。