衣帶漸寬她不悔！為男友增胖到222公斤 減重反被甩

英國一名妙齡女子為了迎合男友喜好，增重至222公斤。（圖擷自the sun）

2017-11-16 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國妙齡女子孟希（Kirstie Mouncey）18歲那年因初戀男友喜歡「厚片女孩」，在青春年華增胖到222公斤，「腫到像顆球」，她驚覺健康崩壞嚴重到已經開始影響人生，毅然而然減重成功，變為一般人眼中的性感尤物，卻慘被男友甩了；孟希仍認為，減重是必要的，她不後悔。

據《太陽報》報導，孟希為了取悅喜歡「厚片女孩」的初戀男友艾力克斯（Alex），開始暴飲暴食，幾乎餐餐麥當勞，晚餐曾吃下4個麥當勞雙層起司漢堡、2份薯條、2杯草莓奶昔和數不清的甜甜圈，此外，她一天還會喝至少20公升的葡萄糖水以增加攝取熱量，一天攝取總熱量「高達1萬卡路里」。

孟希成功在2年內胖了108公斤，還被男友推薦參加「厚片女孩選美賽」，但參賽後，被民眾批評「又胖又醜」、「長成這樣怎麼不去死」等等難聽字眼，讓她自信全失，此外她也逐漸意識到肥胖造成生活諸多不便，某日她驚覺竟然連陪10歲親妹妹玩耍都很困難，便下定決心減肥。

透過家人支持去動縮胃手術手術後，孟希在半年內瘦身有成，沒想到艾力克斯因為這樣離她而去，但她並不責怪前男友，也不後悔自己的選擇，因為現在又美又健康的模樣吸引了很多追求者。