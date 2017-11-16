飛機遭鳥擊撞破機頭 鳥屍卡機身一起降落

2017-11-16 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空（American Airlines）於週二一班飛往邁阿密的班機，在飛行途中突遭鳥擊，一隻巨鳥直卡在機頭，所幸飛機安全降落，並無造成任何傷亡。

綜合外媒報導，週二（14日）美國航空一班從墨西哥飛往邁阿密的A319客機，途中與一隻身型巨大的鳥相撞，飛機機頭被撞破了兩個大洞，此外，直飛機至降落時，雀鳥屍體仍卡在飛機上面。所幸最後這架飛機安全降落，機上人員及乘客皆無人受傷。

據美國聯邦航空總署（FAA）的統計，飛機遭鳥擊是相當普遍。從1990年至2015年之間的25年來便發生16萬起鳥擊事件。然而與飛機相撞後，鳥的屍體仍卡在機身的事件卻相當少見。隨後該架飛機被送往維修，而死鳥的屍體則是被動物中心帶走。

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Bird slams into Miami-bound flight on approach to airport, no injuries reported https://t.co/X8YWRON4ts pic.twitter.com/V95P5xLZ5p — WPLG Local 10 News （@WPLGLocal10） 2017年11月14日