飛機遭鳥擊撞破機頭 鳥屍卡機身一起降落

2017-11-16 17:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國航空(American Airlines)於週二一班飛往邁阿密的班機,在飛行途中突遭鳥擊,一隻巨鳥直卡在機頭,所幸飛機安全降落,並無造成任何傷亡。

綜合外媒報導,週二(14日)美國航空一班從墨西哥飛往邁阿密的A319客機,途中與一隻身型巨大的鳥相撞,飛機機頭被撞破了兩個大洞,此外,直飛機至降落時,雀鳥屍體仍卡在飛機上面。所幸最後這架飛機安全降落,機上人員及乘客皆無人受傷。

據美國聯邦航空總署(FAA)的統計,飛機遭鳥擊是相當普遍。從1990年至2015年之間的25年來便發生16萬起鳥擊事件。然而與飛機相撞後,鳥的屍體仍卡在機身的事件卻相當少見。隨後該架飛機被送往維修,而死鳥的屍體則是被動物中心帶走。

