史上第2遭！美國死刑執行失敗 老囚再活兩年

69歲的死囚坎貝爾前科累累。（擷取自nbc4i電視台影片畫面）

2017-11-16 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州15日依據該州法律對1名年邁死囚執行注射死刑，由於執法人員花了將近2小時卻仍找不到靜脈，被迫將死刑暫緩至2019年執行，消息一出隨即引發輿論譁然。

綜合外媒報導，69歲的死囚坎貝爾（Alva Campbell, Jr）年輕時是1名狡詐殘酷的罪犯，他曾因殺人被關20年後保釋出獄，直到1997年犯下加重搶劫罪再度被捕。出庭應訊時，狡猾的坎貝爾竟假裝下肢癱瘓，伺機攻擊幫他推輪椅的副警長並搶走她的配槍，再持械挾持1名18歲的受害者，逼迫後者開車載他逃亡，最終更開槍將其擊斃。

坎貝爾落網後遭判處死刑定讞，依據該州法律在本月15日執行注射死刑，這時的坎貝爾已垂垂老矣，身患慢性肺病、癌症及諸多老年慢性疾病。行刑當日，坎貝爾拖著老殘之軀躺上刑床，但由於執法人員並非專業醫護人士，費時將近2小時仍找不到供注射致死藥物的靜脈，基於人權因素，州政府只好臨時將死刑喊卡，延後至2019年6月5日執行。

對此，坎貝爾的律師史特賓斯（David Stebbins）表示，「我們過去幾個月以來就一直向州政府警告會發生這個狀況」他說，「但他們並不採信」，史特賓斯接著描述說，坎貝爾聽到死刑延後執行時悄悄擦去眼淚，「不管如何，他都很高興能活過今日」。

依據《希波克拉底誓詞》中「不損害病人」這條誓言，包括醫師在內的醫護人員不被允許執行死刑，而是由未經訓練的執法人員來進行注射。這讓執行過程充滿變數，過去數度發生注射失敗，導致犯人求生不得求死不能的慘況，是該執行方式中最具爭議的部分。