「射過來只要20分鐘！」 阿拉斯加挫等北韓核飛彈

2017-11-16 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕除了關島以外，阿拉斯加是最接近亞洲的美國領土，當地的災難預防專家擔心，若北韓真的發射核飛彈，「核彈頭可能在20分鐘內射到阿拉斯加！」

據外電報導，美國阿拉斯加州災難預防專家傑瑞米•齊德克（Jeremy Zidek）近日受訪表示，擔心阿拉斯加會成為北韓和飛彈的攻擊目標。齊德克舉出，阿拉斯加各地有導彈防禦系統和雷達，也許北韓會攻擊這些軍事設施，試圖讓美國無力應對接近的導彈」。

阿拉斯加的葛瑞利堡（Fort Greely）有攔截火箭可摧毀洲際彈道導彈（ICBM），該州的太平洋太空港發射場（Pacific Spaceport Complex Alaska）還有導彈防禦系統，以及克利爾空軍雷達站（Clear Air Force Station）的雷達預警系統。

儘管不確定北韓的導彈會多快抵達阿拉斯加，但齊德克認為，從發射到擊中目標的時間可能不到20分鐘；夏威夷災難預防專家也已證實，夏威夷距離北韓飛彈擊中不到20分鐘，而阿拉斯加更近。阿拉斯加州最大城市安克拉治，離北韓的距離比夏威夷首府檀香山還近1000英里。

齊德克建議，若真的被北韓和飛彈襲擊，要做的事應該是避難，若核戰爆發，最好的做法是找到安全的避難地點，以保護人們免受核爆衝擊；如果進行大規模疏散，讓人們離開家園、學校和工作地點，可能會讓更多人面臨核災風險。

齊德克並說，核災發生時，要做的事跟其他類型的備災工作一樣，那就是制定緊急家庭計劃，使家人彼此能迅速取得聯繫，提供食物，水和緊急救援。