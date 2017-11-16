「把妹培訓班」導師示範 狂被打槍反辯妹太醜

導師頻頻被打槍，竟辯說是妹子太醜了。（擷取自YouTube）

2017-11-16 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕現代社會講求效率、專業化，就連把妹技巧都能成為1門學問，中國湖北1名男子開設「把妹培訓班」，以高額的學費培訓單身男子把妹，但卻被踢爆導師成功率不到1成，遭到質疑時還大言不慚地辯說「我才不想搭訕這種醜妹子呢」。

根據中國《澎湃新聞》報導，記者喬裝成學員暗訪這位導師，只見在導師引導之下，他們來到大型商場門口進行實地演練。導師傳授第1招「問路」後，頻頻示範向正妹搭訕，但記者發現他成功率不到10%，被詢問是否狀態不好時，後者竟翻臉辯說是妹子太醜，「週末人太多，漂亮妹子不願出來」，他接著還自大稱「如果在學校附近，應該一下子就能拿到5個電話號碼」。

導師隨後出示自己的訊息記錄，要證明「與不少女生有曖昧關係」，他接著稱電話簿裡的211個妹子都是女友，還自誇「刪了好多呢」。課程中，導師頻頻鼓勵學員「要實戰」，自稱「我們約妹子，妹子都是心甘情願的」、「要搞定妹子最多就1個月，從認識到把到手」。

記者側錄的影片經上傳網路後引發熱論，不少中國網友留言痛罵「騙人精」、「敗壞善良風俗」，專家認為，這類課程並無證照及法規約束，極易產生消費糾紛，呼籲各位男士千萬別上當。

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