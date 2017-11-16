曾嘲諷對手演說喝水 川普自打臉反被酸...

川普於週三發表演說到一半時，轉向講台左邊要找水喝時，卻找不到「他們沒準備水，好吧」。經一旁的幕僚提醒水在右側，他立刻彎腰拿起瓶裝水，一手抓住水瓶用另一手捧著，並大口喝水，然而此舉卻引起外界熱烈討論。（路透）

2017-11-16 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於昨（15日）在白宮舉行記者會，演說他此次出訪亞洲的心得，但途中他停下來喝水的舉動，卻引發外界熱議。曾被川普譏諷演說時喝水的共和黨參議員盧比歐也在推特上發文酸「以他第一次來說，已經不錯了」。

綜合外媒報導，2013年川普曾發推特譏諷共和黨參議員盧比歐在演說中拿起水瓶喝水的舉動，說道「盧比歐下次應該用杯子喝水，而不是瓶子，這樣負面衝擊會小一點」。不料風水輪轉，川普於週三發表演說到一半時，轉向講台左邊要找水喝時，卻找不到「他們沒準備水，好吧」。經一旁的幕僚提醒水在右側，他立刻彎腰拿起瓶裝水，一手抓住水瓶用另一手捧著，並大口喝水，然而此舉卻引起外界熱烈討論。

此外，去年與他角逐共和黨總統提名的共和黨參議員盧比歐曾被川普譏諷演說時喝水，如今他抓到機會反擊，發推特酸川普，「很像，但動作還需要加強，必須一次到位且眼睛不該離開鏡頭」、「不過以他是第一次來說，已經不錯了」。

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