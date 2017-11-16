大讚亞洲行獲巨大成功 川普高喊：「美國回來了！」

美國總統川普結束亞洲行後返國，他稱此行是「「大獲成功」（tremendous success），並開心宣布「美國回來了」（America is back）！（路透）

2017-11-16 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普結束亞洲行後返國，他稱此行是「「大獲成功」（tremendous success），並開心宣布「美國回來了」（America is back）！

綜合外媒報導，川普今天開心在白宮外交室宣布，「美國被利用的時代已經結束了！」並強調美國再次成為世界領導者，將聯合全世界對抗北韓的核武計劃，也提到為「自由開放的印太地區」鋪路。

川普分享此行豐碩成果，達成了3大核心目標，當中包括聯手國際共同對抗北韓、倡議自由與開放的「印度洋-太平洋區域」（Indo-Pacific），另外也推動公平互惠的雙邊貿易，讓美國不再被佔便宜。

他提到，與中國國家主席習近平的對談有豐碩的外交成果，重申美國不會接受北京倡議的「凍結換凍結」外交手段，代表美國不會停止與太平洋友邦的軍演。他也對習近平坦率表示，中美貿易必須真正公平公正的進行。

至於記者關心共和黨籍阿拉巴馬州參議員候選人摩爾（Roy Moore）疑性侵未成年少女一事，川普一律避而不談，也不願回應摩爾是否該退選。