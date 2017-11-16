批中官媒在美當間諜 USCC警告：有如情報機構

美中經濟與安全審議委員會（USCC）15日向國會提交年度報告，批評在美運作的中國官媒有間諜及政治宣傳行為。（美聯社）

2017-11-16 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國「美中經濟與安全審議委員會（USCC）」15日向國會提交年度報告，批評在美運作的中國官媒有間諜及政治宣傳行為，呼籲政府應加強監督力道。

報告指出，中國當局過去一向對國內外媒體嚴加監管，其官媒如《新華社》、《人民日報》卻在美國迅速擴張，在對外宣稱的業務範圍外，中官媒還肩負起情報蒐集等間諜功能。報告舉例表示，在全美各大城市均設有據點的《新華社》，在各地蒐集資訊，並向中共高層秘密匯報諸多機敏情資，「有如情報機構」。

報告援引美國人權組織「自由之家」證詞表示，《新華社》、《人民日報》等中國官媒在美工作人員並未列入《外國代理人登記法（Foreign Agents Registration Act）》的範圍，自由之家在該篇證詞中直指此為嚴重漏洞，籲請美國國會加強該法，強制要求中國官媒在美員工登記為外國代理人。

此外，報告亦揭露，美國媒體《華盛頓郵報》、《紐約時報》刊登過不少來自中國官媒《中國日報》的宣傳文章，卻未標示消息來源與出處，該報告進而呼籲美國政府應正視此類問題，對中國提出任何收購美國媒體的交易案都必須進行審查，以確保該媒體不會被用來影響美國輿論，宣傳中共的意識形態。