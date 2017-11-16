被震撼的瞬間！京都超浪漫楓葉隧道 「歡迎來到異世界」

京都楓葉隧道成為近年逐漸熱門的賞楓景點。（取自「叡山電車【公式】」推特）

2017-11-16 11:55

〔影音新聞／綜合報導〕秋高氣爽的日子，也是楓葉開始由綠轉紅的時機，說到賞楓，就不得不提到日本了！位在京都的叡山電鐵，有一條「楓葉隧道」，在每年楓葉季的晚間都會進行點燈，在電車穿越隧道時，左右兩側滿滿的夜楓瞬間令人心曠神怡，也是近年逐漸熱門的賞楓景點之一。

這條「楓葉隧道」位於市原站至二之瀨站之間，約長250公尺，從日本網友「chuchi_komo」拍攝及分享的影片中可以看出，玻璃窗面的觀光列車到了市原站之後就會放慢速度，並且關燈讓乘客專心欣賞外面景色，而玻璃窗外打燈之後的絢爛楓紅，讓人彷彿置身另一個時空般浪漫。

不過每年點燈的時間都不太一樣，大部分都從11月的上旬或中旬開始，建議遊客要出發前還是先上官網查詢發車時間以及楓紅狀況，叡山電鐵自2002年起開始這項活動，今年已邁入第15年，今年則是從11月3日到26日間行駛，亮燈時間則是從傍晚、入夜時分開始，一直到晚上9點之間。

在接近隧道時，電車會逐漸放慢速度，期待的心情也慢慢湧現。（推特「chuchi_komo」授權提供）

電車駛入楓葉隧道的瞬間，讓人超震撼！（推特「chuchi_komo」授權提供）