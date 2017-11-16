奴才想害主子！ 貓誤食大麻露出超ㄎㄧㄤ表情

2017-11-16 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕貓主人們對愛貓通常都呵護備至，但國外有一位主人，將大麻放在貓咪可觸及的地方，導致愛貓誤食。吃了大麻的貓咪一臉迷茫，甚至發出呼嚕聲。

《太陽報》報導，麻薩諸塞州在美國屬於大麻合法化地區，當地一名女子驚見家中種植的大麻翻倒，土塊散落一地，兩隻愛貓倒在地上一動也不動。其中一隻似乎昏厥，另一隻則相當放鬆，甚至發出呼嚕聲。

報導指出，醫師警告貓主人不應該讓貓暴露在有毒物質的環境中，認為這有可能導致貓咪中毒，貓主人有責任照顧愛貓的身體健康。

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