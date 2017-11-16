辛巴威民眾抱比特幣保值 政變後飆2倍國際市價

虛擬貨幣交易平台Golix顯示，辛巴威政變發生後，國內比特幣價格一路飆漲。（路透）

2017-11-16 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕發生政變的非洲國家辛巴威，過去惡性通貨膨脹已久，曾於2009年起停用辛巴威幣，陸續改用美元與南非幣蘭特為流通貨幣。然而，由於現金提領額度受當局控管，加上通膨速率太快，不少民眾選擇購入相對保值的資產，其中包括加密貨幣龍頭－比特幣（Bitcoin）。

綜合外媒報導，政變發生後，辛巴威國內的比特幣價格一路狂漲，非洲地區大型虛擬貨幣交易平台「Golix」上的價格最高曾飆到1萬3500美元（約新台幣41萬元），幾乎是國際市價的2倍，目前則穩定維持在1萬2000美元（約新台幣36萬元）上下。

然而，全球最大比特幣交易平台「LocalBitcoins」上的交易行情顯示，辛巴威國內比特幣的報價約在7000美元（約新台幣21萬元），與國際價格一致。

外媒推測，Golix比特幣交易市場之所以會出現如此驚人的漲幅，或許與低流動性有關。Golix官網顯示，過去24小時內僅有7枚比特幣被交易，而過去30天內的交易數量約為147枚，與「LocalBitcoins」這類國際交易平台的數字形成鮮明對比。