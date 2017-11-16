南極拉森冰架崩裂 1/6台灣大冰山震撼曝光

超大型冰山「A-68」一直延伸到畫面盡頭。（NASA）

2017-11-16 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕南極著名的拉森C冰架（Larsen C Ice Shelf）2011年起開始出現裂縫，近1年來裂縫持續延伸擴大，在今年7月脫離冰架成為超大型冰山「A-68」，科學家日前終於接近該冰山，拍下令人震撼的冰山照片。

綜合外媒報導，從拉森C冰架上分離出來的超大冰山面積約5800平方公里，重達1兆噸，厚度近200公尺，這座冰山是有史以來從南極洲分離出來的最大冰山之一，僅次於2000年從羅斯冰架（Ross Ice Shelf）分離出來得「B-15」，當時測量發現該冰山面積竟達11000平方公里。

在南極進入夏天後，本月科學家終於能有機會飛近這座冰山，首次拍下之前只能透過衛星觀測的「A-68」，科學家說：「A-68如此地廣闊，彷彿還是冰架的一部分」，與冰架脫離的水線一直延伸到地平線盡頭；科學家也借助儀器，測量冰山的體積，發現水面上高度大概30公尺，但可能逾160公尺沒入海中。

「A-68」的脫離讓拉森C冰架整整少了12%的面積，讓拉森C冰架從南極第4大冰架的地位跌落至第五或第六名，永久地改變南極洲海岸線；冰山正緩慢漂移，當它飄離南極洲的過程時，「A-68」恐分裂為更多冰山，影響航線安全。

科學家日前終於接近在今年7月脫離冰架成為超大型冰山「A-68」，該冰山震撼樣貌首度曝光。（法新社）

拉森C冰架（左）與超大型冰山「A-68」（右）。（法新社）