藍寶堅尼送千萬超跑 教宗捐出拍賣助弱勢

2017-11-16 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各昨（15）在梵諦岡收到超級跑車製造商，藍寶堅尼贈送的一輛要價32萬美元（約折合新台幣950萬元）白色藍寶堅尼颶風（Lamborghini Huracan）跑車，但教宗僅在車頂蓋上簽字後，就將跑車轉交蘇富比拍賣，並將拍賣收益捐給慈善團體非政府組織。

據外電報導，教宗方濟各昨（15）在梵諦岡收到超級跑車製造商，藍寶堅尼贈送的一台白色藍寶堅尼颶風（Lamborghini Huracan）跑車。藍寶堅尼在官網表示，該跑車是「教宗特製款」，其車身顏色為「獨角獸白，以小麥黃條紋裝飾，以向梵蒂岡市旗的黃白配色致敬」。

教宗方濟各祝福了這輛車，並於梵諦岡住處聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）外，在車頭蓋上簽字，教宗說他不會留著這輛跑車，將交給蘇富比拍賣，所得將捐給慈善團體，拍賣會將在2018年5月舉行。

藍寶堅尼公司則在官網上寫道，透過「聖父」的決定，「拍賣收入將分配給支持全球受迫害基督徒的「教會之助」（Aiuto alla Chiesa che Soffre）、非政府組織「國際外科醫生組織之友」（GICAM ）、慈善組織中非之友小組（Amici per il Centrafrica），和協助弱勢青年的「若望二十三世協會」（Pope John XXIII Community）」。

教宗方濟各不是第一次拍賣他收到的豪華跑車。2014年，方濟各拍賣他獲贈的太古哈雷摩托車，該車以32.7萬美元（約新台幣970萬）的價格賣出後，拍賣收益捐給羅馬的街友服務廚房；2016年，方濟各拍賣他造訪波蘭期間使用的三輛福斯Golf車，所得用於幫助敘利亞難民。

藍寶堅尼颶風跑車被英著名汽車雜誌Top Gear評為“2014年度最佳跑車”，颶風跑車要價高達約32萬美元（約新台幣950萬元）。