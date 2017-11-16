驚悚！北加州槍手家中 地板下發現妻子屍體

2017-11-16 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國北加州當地時間14日上午發生隨機槍擊案，有前科、身穿軍式背心的凱文．簡森．尼爾（Kevin Janson Neal）先槍殺2名鄰居，然後偷了鄰居的車子在社區四處找目標，甚至企圖闖入一所小學，共在7個場合槍擊14人，造成4死10傷，槍手最後被員警擊斃。如今傳出，調查人員今天搜索凶嫌的家時，在地板下發現他妻子的屍體。

綜合外媒報導，調查單位在槍擊發生後，尋找尼爾的妻子，卻找不到人，到尼爾家中搜尋時，在地板下發現尼爾妻子的屍體，推測尼爾先殺害妻子並且藏屍，然後駕車隨處開槍。

尼爾的母親透露，尼爾在槍擊案之前曾打電話跟她說「媽媽，現在一切都結束了」，「我做了我所能做的一切，我正在與這個地區的每一個人作戰。」

據了解，尼爾的鄰居曾向警方抱怨他在自宅開了數百槍，警方在他行凶前一天還曾接獲與尼爾有關的家暴報案。

這起槍擊案發生在加州首府沙加緬度以北約200公里的德哈馬牧場保護區，14日早上8時（台灣時間15日凌晨零時），尼爾先槍殺兩名鄰居，然後偷了鄰居車子在社區胡亂找目標，接著衝撞德哈馬牧場小學大門，朝窗戶與牆壁開約30槍。校方聽到槍聲後便將門上鎖，讓學生躲在桌下，槍手不得其門而入，6分鐘後便離去。尼爾離開小學後繼續開車掃射，把偷來的車子撞壞後又搶了另一輛車繼續作案，最後遭警方擊斃，全案造成4人死亡，包括一名曾指控遭尼爾刺殺的婦女，與一名男鄰居，但無孩童。