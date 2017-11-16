美軍在太平洋部署5航母？中國：可能刺激北韓

中國軍方指美軍重軍進入太平洋，可能刺激北韓。圖為11月12日，3艘美國核動力航母當日進入朝鮮半島東部海域參與韓美聯合軍演。（美聯）

2017-11-16 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕美軍在3艘動力航母正在亞太地區海域，跟日、韓聯合軍演，據美方觀點，指這項動作是要「震懾」北韓，以壓制北韓核武威脅，但是，中國軍方則指出，其實美軍在太平洋地區部署航母達到5艘，且很可能對北韓造成「刺激」作用。

「空軍工程大學」在《中國青年報》的軍事專版上分析，美軍這項軍事行動，是2007年之後，在亞太地區的最大的軍事動作；光是美、韓軍演戰力，「火力幾乎可以打一場中小規模的局部戰爭」。

分析指美軍「超常規模的海空軍力集結」，在太平洋地區其實不止3艘航母，而是5艘，除前述3艘參加軍演航母之外，還有2艘航母「卡爾·文森」號、「斯坦尼斯」號在東太平洋活動，佔美軍7艘在不同海域活動航母中的5艘，顯示其關注程度。

美軍背後具多重戰略意圖，最重要就是配合川普亞太行的「實力外交」，透過武力展示，以宣示美國在亞洲擁有主導地位，同時，「震懾」北韓，並透過美、韓、日的聯合軍演，對盟國提出護衛能力的證明。

分析認為，「美軍3艘航母集結亞太產生的效果到底如何卻不容樂觀」，對北韓產生的效應，究竟是「震懾」？還是「刺激」？「還不得而知」；並指對朝鮮半島錯綜複雜的局勢來說，是「效果最差」的一種解決方式，要美國在北韓問題上，儘速回到談判桌。