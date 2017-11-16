3名UCLA球員中國偷竊獲釋 川普邀功：應該感謝我！

美國總統川普稱上週在中國訪問時，親自向中國國家主席習近平說情，3名UCLA籃球員才能被中國當局釋放，15日又在推特上指這3人應該好好感謝他。（美聯社資料照）

2017-11-16 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）3名籃球員，涉嫌在中國杭州的知名精品店路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）偷竊，目前3人已被釋放回國。美國總統川普稱上週在中國訪問時，親自向中國國家主席習近平說情，3人才能被中國當局釋放，15日又在推特上指這3人應該好好感謝他。

川普15日在推特上表示，「你們認為那3名UCLA的籃球員會感謝總統川普嗎？他們原本可能會被關在監獄10年！」這3名籃球員15日返回美國洛杉磯後召開記者會，表示對自己的偷竊行為非常慚愧，也感謝川普替他們向中國說情，和美國政府的協助。

涉嫌在中國杭州行竊的3名球員包括NBA湖人本屆榜眼波爾（Lonzo Ball）的弟弟里安傑羅（LiAngelo Ball）和萊利（Cody Riley）、希爾（Jalen Hill），他們上週隨隊到中國上海參加太平洋十二校聯盟（Pacific-12 Conference）的比賽，卻在賽前涉嫌在LV店中偷太陽眼鏡，遭到中國警方逮捕。

涉嫌在中國杭州行竊的3名UCLA籃球員包括萊利（Cody Riley，圖左）、里安傑羅（LiAngelo Ball，圖中）和希爾（Jalen Hill，圖右）。（路透資料照）