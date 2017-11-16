手臂有佛像紋身 英女遭斯里蘭卡驅逐出境

英國女子科爾曼因身上有佛像紋身，在斯里蘭卡被拘留4天還被驅逐出境。（法新社）

2017-11-16 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國女子科爾曼（Naomi Coleman）不滿因身上有佛像紋身，在斯里蘭卡被拘留4天還被驅逐出境，把當局告上法院，斯里蘭卡最高法院週三（15日）裁決，科爾曼的權利被侵犯，獲得80萬斯里蘭卡盧比（約15.6萬新台幣）賠償金。

《路透》和《BBC》報導，來自英國科芬特里（Coventry）的柯爾曼是一名護士，2014年到訪斯里蘭卡，但因為手臂上的佛像紋身在機場被逮，最後被下級法院裁定驅逐出境，部分原因是如果允許她留下，一些斯里蘭卡人可能會覺得被紋身冒犯而不滿，恐讓科爾曼處於弱勢。

科爾曼返回英國後向斯里蘭卡政府採取法律行動，斯里蘭卡最高法院週三裁定，科爾曼受到可怕的待遇，權利受到侵犯，獲賠80萬斯里蘭卡盧比。法庭指出，科爾曼被捕沒有法律依據，且她還受到警察和獄警「有辱人格的待遇。」有警察向科爾曼發出猥褻性言論，還有人向她要錢。

佛教在斯里蘭卡的憲法中被賦予「最重要地位」，約2100萬人口中，有70%是佛教徒，當局採取嚴厲的行動，取締侮辱佛教者，但沒有法條禁止佛像紋身。