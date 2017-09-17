全球規模最大 慕尼黑啤酒節揭幕

2017-09-17 03:28

〔中央社〕第184屆慕尼黑十月啤酒節（Oktoberfest）今天揭幕，潮濕天候和維安嚴格絲毫未減損啤酒愛好者的興致，本屆啤酒節將持續至10月3日，預料將會吸引全球各地600萬遊客湧入。

遊客今年可下載應用程式app，顯示附近有空位帳篷，也可協助尋覓走失的親友，由於最大帳篷可容納高達10000人，這項功能將會很管用。

啤酒迷今年得付出較高代價，一公升啤酒要價高達10.95歐元（13美元），較去年漲價25歐分。去年歷時兩週啤酒節期間，總共喝掉660萬公升啤酒。

受恐怖攻擊疑慮影響，去年入場人數大減，主辨單位希望今年將會有更多遊客前來狂歡。

當局從去年起就加強啤酒節維安，如今禁止攜帶背包以及大提包和提袋。

入口處部署超過650名安全警衛，較去年增加200名，加裝的監視攝影機已備妥，新的廣播系統如今能以德語、英語和巴伐利亞語3種語言提醒遊客。

德國境內去年夏天發生數起攻擊，震撼全國。在慕尼黑，一名18歲青少年在一處購物中心射殺9人後舉槍自戕。

慕尼黑所在的德國南部巴伐利亞邦，激進組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯下另外兩起攻擊：一名受挫的敘利亞尋求庇護者在一場音樂節引爆身上炸彈，造成15人受傷；一名17歲阿富汗難民揮舞斧頭攻擊，造成5人受傷。

此外，2016年12月19日，一名男子劫持一輛貨車在柏林一處耶誕市集衝撞購物者，造成12人喪生。